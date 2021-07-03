İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek

İstanbul Havalimanı, yaz sezonunun başlaması ve normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için başlatılan 'Destination Summer' kampanyasına destek oluyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, Avrupa Perakende Seyahat Konfederasyonu ve Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük havayolu birliği olan Airlines for Europe öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya ile seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için uyumlu bir yaklaşım benimsemek ve serbest dolaşımın güvenli sorunsuz bir şekilde yeniden başlatılması amaçlanıyor.

İGA KAMPANYAYA DESTEK VERİYOR

Sağlık zorunluluklarına bağlı kalmak şartıyla kıta genelinde seyahat kısıtlarının kaldırılmasına yönelik, uyumlu bir Avrupa yaklaşımını benimsemek için Avrupa Birliği ve ulusal karar vericilerle birlikte çalan İGA İstanbul Havalimanı, normalleştirme sürecinde seyahatlerin yeniden kaldığı yerden devam etmesine imkan sağlayacak kampanyaya destek veren havalimanları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda havalimanları ve turizm ortakları, tüketicilerin sağlık ve esenliğini sağlamak için yolculuğun her aşamasında güvenlik önlemleri uygulanıyor. Tüm paydaşlar, vatandaşlar için nasıl güvenli ve sorumlu bir şekilde seyahat edebileceklerine ilişkin ipuçları yayınlıyor ve bunları sürekli olarak güncelliyor.

AŞI SERTİFİKASI HIZLI ŞEKİLDE UYGULANMALI

Koalisyon, özellikle Avrupa Birliği Dijital Covid-19 Sertifikasının hızlı bir şekilde uygulanması ve AB içerisinde seyahat özgürlüğünün yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu. Kampanya kapsamında, zorunlu karantinaların sona ermesi ve uygun maliyetli, güvenilir ve hızlı test sonuçları ile sürecin desteklenmesi tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği dışından seyahat edecek kişilerin de AB tarafından kabul edilen aşılardan birini yaptırması halinde seyahat etmelerine imkan sağlanması gerektiği kaydediliyor.