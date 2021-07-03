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Giriş Tarihi: 3.7.2021 19:58 Son Güncelleme: 3.7.2021 20:22

İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk annesi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

AA
İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk annesi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, polise teslim olan zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin aracından yapılan aramada kanlı bıçak ve giyisiler bulundu. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

ARACINDA KANLI BIÇAK VE GİYİSİLER BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

ZANLI HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.

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İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk annesi boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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