İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk annesi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

ARACINDA KANLI BIÇAK VE GİYİSİLER BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

ZANLI HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.