Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı!

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 Haziran'da evlerinin önünden zorla araca bindirilerek kaçırılan 17 yaşındaki Z.G. adlı genç kız Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla Ceyhan'da alıkonulduğu evden kurtarılarak ailesine teslim edildi. Anne M.G., ve abla F.G., kavuştukları Z.G.'ye dakikalarca sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı kaçırdığı ileri sürülen 28 yaşındaki Mustafa K. Jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulamak üzere Kozan'a getirildi.

"DAHA 17 YAŞINDA BİR ÇOCUK"



Kaçırılma iddiasıyla ilgili konuşan abla F.G. olayı şöyle anlattı: "Ben Adana'da, annem köyde oturuyor. Zanlı Mustafa K., önce yengemi düşüyor sonra darp ediyor. Ondan kurtulunca kardeşimi zorla arabaya bindiriyor. Kardeşim daha 17 yaşında bir çocuk. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Aklımıza gelmezdi başımıza geleceği. Ömür boyu müebbet almasını istiyorum" dedi.

"İDAM EDİLSİN"



Kardeşini kurtaran Jandarma ekiplerinden teşekkür eden abla F.G., "Öldürülen kadınlar var. Yasa gelsin, gerekirse idam edilsin. Kadınlara çocuklara bu zorbalık olmasın. İnşallah o ömür boyu hapis yatar. Biz kurtulduk Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. Genç kız Z.G.'yi zorla alıkoyduğu ileri sürülen Mustafa K., ifadesinin ardından Kozan Adliyesi'nde hakim karşına çıkacak.