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Giriş Tarihi: 3.7.2021 11:38

Kartal Tibet sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kartal Tibet sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet son yolculuğuna vaziyeti üzerine tören yapılmadan pandemi kuralları içerisinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet son yolculuğuna vaziyeti üzerine tören yapılmadan pandemi kuralları içerisinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Tarkan ve Karaoğlan rolleriyle efsaneleşen oyuncu senarist ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölmeden önce Pandemi nedeniyle tören yapılıp kalabalığın toplanılmamasını isteyen Kartal Tibet için öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Kartal Tibet son yolculuğuna Zincirlikuyu Mezarlığından uğurlancak.

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Kartal Tibet sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanıyor
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