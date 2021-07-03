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Giriş Tarihi: 3.7.2021 16:27

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Irmak köyünde kaybolan 2 keçi için belediyeden yardım istendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Irmak köyünde kaybolan 2 keçi için belediyeden yardım istendi.



İhbar üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince 4 kişilik kurtarma timi oluşturuldu. Ekipler, keçilerin Yahşihan ilçesi Irmak Köyü Dipsiz Göl Mevkisindeki kayalıklarda olduğu bilgisine ulaştı.



Ekipler, halat yardımı ile keçilerin bulunduğu noktaya ulaşarak keçileri kayalıklardan indirdi. Kurtarılan keçiler, Irmak köyü muhtarı Raşit Çayırlı'ya teslim edildi.

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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
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