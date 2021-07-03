Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Yeni ayın ilk haftasında açıklanan veriler merakla beklenirken geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde %14,13 artış gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Temmuz ayı kira artış oranlarına çevrildi. Her ayın ilk haftası açıklanan oranlarla beraber kira artış hesaplaması öne çıkıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Temmuz kira artış oranı ayın 5'nde belli olacak.
Haziran ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.