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Giriş Tarihi: 3.7.2021 08:58 Son Güncelleme: 3.7.2021 08:59

TEFE TÜFE Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021 TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TEFE TÜFE Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021 TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon oranları ile birlikte kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır sorusu yanıt bulacak. TÜİK tarafından her ay açıklanan verilerle memur ve emeklinin de maaşları şekillenecek. 12 aylık verilerin baz alınarak hesaplandığı kira zammı geçen ay %14,13 artış gözlemlenirken gözler Temmuz ayı kira artış oranı açıklanma tarihine çevrildi. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Yeni ayın ilk haftasında açıklanan veriler merakla beklenirken geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde %14,13 artış gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Temmuz ayı kira artış oranlarına çevrildi. Her ayın ilk haftası açıklanan oranlarla beraber kira artış hesaplaması öne çıkıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Temmuz kira artış oranı ayın 5'nde belli olacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

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TEFE TÜFE Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021 TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
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