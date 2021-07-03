İnegöl ilçesi Cuma Mahallesinde bulunan Uzun Sokak çarşısında ilginç anlar yaşandı. Oldukça kalabalık olan çarşının ortasında tartışan 18 yaşlarında iki kız, tartışmanın büyümesi üzerine aniden kavgaya tutuştu.
Birbirleriyle saç saça kavgaya tutuşan kızları gören esnaf kavgayı ayırmak istedi. 4 çarşı esnafının müdahale ettiği kızların kavgası güçlükle ayrıldı. Birbirlerine hakaretler eden kızlar. Kavganın ayrılmasından hemen sonra çarşıdan uzaklaştı.
Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video