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Giriş Tarihi: 3.7.2021 18:59 Son Güncelleme: 3.7.2021 19:37

Kızlar kavga etti esnaf zor ayırdı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kızlar kavga etti esnaf zor ayırdı

Bursa’da çarşı ortasında tartışan 18 yaşındaki iki kız aniden kavga etmeye başladı. Saç saça başlayan kavgayı çevredeki esnaflar güçlükle ayırdı.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesinde bulunan Uzun Sokak çarşısında ilginç anlar yaşandı. Oldukça kalabalık olan çarşının ortasında tartışan 18 yaşlarında iki kız, tartışmanın büyümesi üzerine aniden kavgaya tutuştu.

Birbirleriyle saç saça kavgaya tutuşan kızları gören esnaf kavgayı ayırmak istedi. 4 çarşı esnafının müdahale ettiği kızların kavgası güçlükle ayrıldı. Birbirlerine hakaretler eden kızlar. Kavganın ayrılmasından hemen sonra çarşıdan uzaklaştı.

Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video

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Kızlar kavga etti esnaf zor ayırdı
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