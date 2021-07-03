Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

O esnada yoldan geçen ve sağlıkçı olduğu öğrenilen bir kadın sürücü yola savrularak ağır yaralı yaşlı kadına yol ortasında kalp masajı yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.