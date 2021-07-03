Konya Kadınlar Pazarı'ndaki görüntüler tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konya'daki tepki çeken görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İhbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın 5996 sayılı kanunun 29. maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41.maddesi birinci fıkrası (al bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6077 TL). Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır. " denildi.

02.07.2021 tarihinde akşam saatlerinde sosyal medyada gıda satış yerinde gıdaların da olduğu buzdolabına oturarak "Konya Adana.dan daha sıcak." söyleminde bulunan bir kişinin görüntülerinin yayınlanması üzerine, olay yeri tespiti yapılması adına söz konusu işletmeye gidildi. işletmenin bir gıda satış işletmesi olup Konya ili Karatay ilçesi Melike Hatun Çarşısı'nda bulunan "Yazıcıoğlu Gıda" adlı işletme olduğu tespit edilmiştir.