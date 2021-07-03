Körfez’e Kütüphane ve Kadın Misafirhanesi

Körfez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 13 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçede hayata geçirilecek iki önemli proje için protokol yapılması adına Başkan Söğüt'e yetki verilmesiydi. İki madde için de oy birliği ile Başkan Söğüt'e yetki verildi.

25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

İlçede hayata geçirilecek kütüphane ile ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Sarnıç Han'ın en üst katında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte İlçe Kütüphanesi projesini hayata geçireceğiz. Yapılasal çalışmaları biz yapacağız, tefrişat ve diğer işlemleri ise Bakanlık gerçekleştirecek. 25 yıllık bedelsiz bir tahsis yapacağız. İlçemize de güzel ve modern bir kütüphaneyi kazandırmış olacağız" dedi.

KADIN MİSAFİRHANESİ

Kadın Misafirhanesi ile ilgili de meclis üyelerine bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Eski Yarımca Karakolu'nun olduğu binayı Kadın Misafirhanesi yapacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile birlikte bir proje olacak. Mevcutta bir bina ama eski bir bina. Hemen ihalesini yaparak güçlendireceğiz sonra teslim edeceğiz. 25 yıllık tahsis olacak" dedi.

E-SINAV MERKEZİ

Başkan Söğüt'e ayrıca Körfez Kaymakamlığı, Körfez Ticaret Odası, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Körfez Kent Konseyi ile Kadın el emeği satış ve sergi merkezi oluşturulması kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği protokolü yapılması için yetki verildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü'ne E-Sınav Merkezi kurulması noktasında da yer tahsis edilmesi ve prefabrik yapı yapılması oy birliği ile kabul edildi.

MADDELER TEK TEK GÖRÜŞÜLDÜ

Toplam 13 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında kararlar tek tek oylanarak kabul edildi. Ayrıca meclise sunulan önergeler de tek tek görüşüldü. Dilek ve Temenniler bölümünde ise Başkan Şener Söğüt, meclis üyelerinden kendisine gelen soruları tek tek cevapladı. Meclis sonunda Ağustos ayı meclis toplantısının 3 Ağustos 2021 Salı günü Saat: 15.00 tarihinde belediye meclis salonunda yapılması kararlaştırıldı.