Korona olanlar aşı olabilecek mi? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı yaptırabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Koca, Kovid geçirenlerin aşı durumu ile ilgili de kritik değerlendirmelerde bulundu. Bilindiği üzere, koronavirüs olanlar, belirli bir süre geçmeden aşı olamıyor. Bakan Koca, bu sürede değişikliğe gidildiğini bildirirken koronavirüs olanlar ne zaman aşı yaptırabilecek konusuna netlik kazandırdı. Peki, koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Korona olanlar ne zaman aşı yaptırabilecek? İşte detaylar...