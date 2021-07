Küresel Gazeteciler Konseyi Alanya'da toplandı

Yurt içi ve yurt dışındaki 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren "KGK Alanya Buluşması" programı kapsamında, Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde "Gala Yemeği" ve "Ödül Töreni" düzenlendi. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Azınlıklardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim, törende yaptığı konuşmada, konseyin düzenlediği Alanya buluşmasından mutlu olduklarını söyledi.



Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Selim, "Türkiye, Orta Doğu'da barışa destek vermiştir. Her zaman bu bölgede hiçbir ayrım yapmadan tüm dini gruplara büyük destek vermiştir. Siyasi, kültürel, ekonomik, insani her desteği sağladı. Biz her zaman Iraklı Türkmenler olarak Türkiye ile Irak arasında olan ilişkilere destek veriyoruz. İlişkilerin hep iyi olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkmenlerin önemli bir unsur olduğunu, ilişkileri daha fazla güçlendirmek için mücadele ettiklerini anlatan Selim, yaşanılan coğrafyada barışın, birlikte yaşamanın çok önemli olduğunu kaydetti.



Medyanın önemine değinen Selim, "Anadolu Ajansı başta Türkmenler olmak üzere tüm mazlum insanların sesi olmuştur. Orada olan o mazlumların sesini Türkiye başka olmak üzere tüm dünyaya aktarmıştır. O yüzden şükranlarımızı bildirmek" dedi.



"DÜNYAYA HİTAP EDEN BİR AJANSA DÖNÜŞTÜK"



AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de konseye ödül için teşekkür ederek, şükranlarını sundu.

Karagöz, AA'nın Türkiye'nin milli mücadelesinin bir başlangıcı olarak, TBMM'den, Cumhuriyetten önce Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ve yerli bir medyamız olmalı, haberler doğru verilmeli, dezenformasyon yapılmamalı, milli mücadele yapılırken en önemli şey doğru bilgidir." diyerek AA'yı 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurduğunu söyledi.



AA'nın 101 yaşında olduğunu belirten Karagöz, şöyle konuştu:"Dünyanın 29 ülkesinde büyük temsilciliklerimiz var. Hemen hemen her ülkede muhabirlerimiz, gazetecilerimiz var. Sadece Türkiye'nin haberlerini değil, dünyanın haberlerini yine dünya medyasına servis ediyoruz. En son ABD'de Miami'de bir bina çöktü. Bütün dünya medyası AA muhabirinin fotoğraf makinesinden çekmiş olduğu o fotoğrafları servis ettiler, o fotoğrafları kullandılar. Çünkü sadece Türkiye'ye hitap eden bir ajans yok artık, dünyaya hitap eden bir ajansa dönüştük. Bu bizim ülkemizin milli menfaatlerini ifade etmemizi engellemiyor, sadece Türkiye ile sınırlı değiliz. Önümüzdeki dönemde dünyada daha fazla ses getiren bir Anadolu Ajansı olacak."

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da her gazetecinin toplumda kanaat önderi olduğunu dile getirdi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de konseyin Türkiye'de ve dünyada çok farklı meslek grupları ile basını buluşturduğunu söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yazılı ve görsel basının temsilcilerinin her zaman önemli olduğunu kaydetti.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de iki günlük yorucu bir maratondan çıktıklarını, konseyin Türkiye'nin gururu olduğunu ifade etti.

"KÜRESEL BAŞARI" ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Konuşmaların ardından, IKBY Azınlıklardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf Selim'e, Anadolu Ajansı'na, Ampute Futbol Milli Takımı ile salgında hayatını kaybeden konseyin kurucularından gazeteci Veli Altınkaya anısına "Küresel Başarı Ödülü" verildi.



Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'a, konseyin Arnavutluk temsilcisi Anisa Bahiti'ye, Alanya Belediye Başkanı Yücel'e, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e, iş insanı Uğur Sipahioğlu ve Hasan Uysal'a "şükran" plaketleri takdim edildi.



IKBY Azınlıklardan Sorumlu Bakanı Selim'den, Anadolu Ajansı adına ödülü alan Genel Müdür Karagöz, konseye teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik, farklı bölgelerin gazete cemiyet başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.