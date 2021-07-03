LGS Şampiyonu Rana Besni'nin gururu oldu

Türkiye'de 36 ilde sadece 97 kişinin tam puan aldığı LGS'de Besnili öğrenci Rana Arıcı 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.



Rana Arıcı, pandemi sürecini iyi değerlendirerek, öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile başarıyı yakaladı. Bol bol kitap okuyan ve LGS'ye pandemi süreciyle birlikte ağırlık veren Arıcı, son dönemde bol bol soru çözdü. Derslerine düzenli bir şekilde çalıştığını dile getiren Rana Arıcı, "Derslerime düzenli çalıştım ve motivasyonumu hiç bir zaman düşürmedim. Pandemi sürecinde evde bol bol soru çözdüm. Ailem hep yanımdaydı, destek oldu. Öğretmenlerimde ders anlattı, rehberlik yaptı hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.





Okul Müdürü Onur Çubuk ise "Rana Arıcı'dan bu başarıyı bekliyorduk. Öğrencimiz Rana çok başarı bir öğrenci. Yaptığımız deneme sınavlarında genelde hep iyi dereceler elde etti. Bu sınavda da başarı gösterdi. Kendisini, öğretmenleri ve ailesini kutluyorum" diye konuştu.



Sırası ile Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir Şampiyonu makamında ağırlayarak kendisine hediye takdiminde bulundular.





Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Besni İlçe Kaymakamı Demir şu ifadelere yer verdi: "Besni'mizin gururu 2020 - 2021 Eğitim öğretim yılı Liselere giriş sınavında Türkiye'de 97 kişiden biri olan Rana Arıcı kızımızı ağırladık. Rana Arıcı yıllar sonra Besni'de Türkiye birincisi olarak bizim için bir gurur kaynağı oldu, tüm Besnililerin göğsünü kabarttı bizlerde kendisini tebrik ediyoruz başarılarının artarak devamını diliyoruz. Rana'nın bu günlere gelmesinde emeği geçen başta annesi ve babası olmak üzere tüm öğretmenlerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sınava hazırlık süreçleri zorlu süreçlerdir ciddi motivasyon ve konsantrasyon isteyen süreçlerdir. Bu anlamda Rana'nın bu günlere gelmesi motivasyonunu ve konsantrasyonunu koruması çok önemliydi. Kendisi ile yapmış olduğum sohbette de gördüm gayet bilinçli, aklı başında, ne yaptığını ve ne istediğini bilen bir kızımız. Hele ki bir kız çocuğu olması ile de ayrıca gurur duydum. Besni'nin en önemli marka değeri Besni Eğitim bayramı, Türkiye'de eğitim bayramının kutlandığı tek ilçe olarak inşallah bu yıl düzenleyeceğimiz eğitim bayramımızın da ana konusu olacak. Böyle durumlar hepimizin motive ediyor heyecanımızı arttırıyor. İstiyoruz ki memleketimizin bütün evlatları böyle başarılı olsunlar vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler yapsınlar, güzel projeler geliştirsinler.

RANA BESNİ'de YENİ BİR MEŞALE YAKTI

Rana bu anlamda Besni'de yeni bir meşale yaktı ve çıtamızı yükseltti bundan sonra ki yıllarda da inşallah başarılarımızın artarak devam etmesini hedefliyoruz. Bu anlamda ben İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Eğitim zorlu bir süreçtir emek ister disiplin ister, özveri ister bu anlamda da biz kızımızda o özveriyi gördük bizlerin gurur kaynağı oldu. Bir kadın kaymakam olarak da bir kız evladımızın bu başarıya imza atması da beni ayrıca gururlandırdı bizler istersek neler yapabileceğimizin de bir kanıtı oldu.

BİR EĞİTİM ŞEHRİ OLAN BESNİ'YE ÇOK YAKIŞTI

Besni geçmişten bu güne eğitime verdiği önemle biliniyor. Besni'den ciddi anlamda akademisyenlerimiz, bürokratlarımız, iş adamlarımız var bunların hepsi içinde bir gurur kaynağı olduğuna da inanıyorum çünkü, duyduğumuz andan beri hepimiz bu gururu yaşadık. Bizler kendisine minnet borçluyuz bu heyecanı bizlere yaşattığı için.



Bir meşale yaktı kızımız hedefimiz inşallah o meşaleyi söndürmeden daha nice birinciler, şampiyonlar çıkararak yolumuza devam etmek olacak. Eğitim üçlü bir sac ayağı üzerine oturur bunlar okul, aile ve öğrencidir. İşte bu başarı bu üçlü sac ayağının gayet güzel bir şekilde işlediğini gösteriyor. İnşallah bizlerin hedefi bundan sonra ki süreçte bu üçlü sac ayağını tüm öğrencilerimiz için tüm evlatlarımız için güzel bir şekilde işletebilmek.

Ben Rana Kızımıza, Besni ve öğretmenlerine, ailesine ve tabi ki milli eğitim camiamıza çok teşekkür ediyorum bu başarı hepsinin emeği ile beraber oldu rabbim yolunu bahtını açık etsin inşallah daha güzel yerlerde daha güzel başarılar elde etsin" dedi.



Rana Arıcı ise kendisini davet eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir'e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi; "Bu başarımın arkasında çok fazla çalışmamın olduğunun farkındayım. Çok emek verdim tabi bunun belli bir düzen ve disiplin içerisinde olmasının çok önemli olduğunu anladım. Çünkü hem mental olarak hem de fiziksel olarak bazı sorumluluklar yüklüyor sınav dönemi bizlere ve pandemi dönemi olması da üzerimize daha fazla yük yükledi. Arkadaşlarımız ile görüşemiyorduk, öğretmenlerimiz ile yüz yüze iletişim kurmamız zor oluyordu. Ama ben hiç bir zaman vazgeçmedim hep hedefimin peşinden gittim tabi ki kötü olduğum, başaramayacağımı düşündüğüm zamanlar da oldu ama ben tekrar tekrar ayağa kalkarak yoluma devam etmeyi tercih ettim. Çok fazla soru çözüyordum çünkü LGS sınavı anlamaya dayalı bir sınav ve bundan önceki sistemler gibi değil soru havuzu çok geniş dolayısı ile soru çözmeye çok önem verdim aynı zamanda kitap okumak da bu işin bir parçası okuduğum kitapların bana katkısı çok fazla oldu.



Akademik başarımın yanında çok yönlü bir insan olmayı hedefliyorum, ülkeme, vatanıma ve milletime faydalı bir birey olmayı hedefliyorum. Bir sonraki dönemde LGS'ye girecek olan arkadaşlarıma tavsiyem hiç bir zaman kendilerini bırakmasınlar, motivasyonlarını düşürmesinler. Umarım Besni'den yine birinciler, şampiyonlar çıkar. Başarımda emeği geçen Aileme, öğretmenlerime ve Besni Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirel: "Besni'de Eğitim Efsanesi Geri Döndü"



Gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Demirel şu ifadelere yer verdi: "2020 - 2021 Eğitim öğretim yılı pandemi süreci ile birlikte bir takım sıkıntıları getirmesi ile birlikte sıkıntılarımız oldu fakat genel manada LGS sınavının açıklanması ile birlikte büyük bir sevinç yaşamış olduk. Besni'miz tarihinde ki en büyük başarıyı yakaladı. Bu zamana kadar Besni'den bir çok birinci çıktı fakat, Rana Arıcı kızımız Türkiye genelinde 97 birinciden bir tanesi ve yine Türkiye'de 36 il birinci çıkarabildi 45 ilimizde birinci yok. Bu birincilerden bir tanesi de bizim birincimiz olan Rana Arıcı kızımız. Biz Besni olarak eğitimin bayramını kutlayan bir ilçe olması hasebi ile bunu çok önemsiyorduk Besni'ye her zaman liderlik yakışır felsefesi ile bu göreve başladık.



Göreve başlamış olduğumuz andan itibaren bütün amacımız ve bütün hayallerimiz Besni'nin hedefini en üst seviyeye çıkarmak ile geçti. Yine Kaymakam hanımın talimatları ile başlatmış olduğumuz BENAP projesi ile hedeflerimize ulaşmak için farklı bakış açılarını da işin içerisine koymaya karar verdik. Dolayısı ile alanda sergilenen pozitif enerji sayesinde ilçemizden Türkiye'de ki en önemli başarılardan birisi olan Türkiye birincisini çıkarmış olduk. Ben Kızımızın eğitimine emek veren bütün öğretmenlerimizi, ailesini ve kızımı kutluyorum. Yine Besni'de bulunan bütün öğretmenlerimizin yapmış olduğu faaliyetler ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü dediğimiz gibi pandemi süreci bizler için sıkıntılı bir dönem oldu bu zorlu dönem içerisinde öğretmenlerimizi göstermiş oldukları özveri nedeni ile tebrik ediyorum. Ayrıca Besni Simya Koleji öğretmenlerini de tebrik ediyorum başarıları hayırlı uğurlu olsun. Besni'de Eğitim Efsanesi tekrar geri döndü, bu başarı hepimizin biz birlikte güçlüyüz. Başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum teşekkür ediyorum" dedi.