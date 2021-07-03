Marmaris'te korku dolu anlar! Lunaparkta pompalı tüfekle dehşet saçtı

BACAĞINDAN YARALADI
Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.