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Giriş Tarihi: 3.7.2021 23:26

Marmaris'te korku dolu anlar! Lunaparkta pompalı tüfekle dehşet saçtı

İHA
Marmaris'te korku dolu anlar! Lunaparkta pompalı tüfekle dehşet saçtı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki lunaparkta korkunç bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle lunapark işletmecisine ateş ederek bacağından yaraladı. Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki olay, Marina bölgesindeki lunaparkta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunaparka geldi.

BACAĞINDAN YARALADI

Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Marmaris'te korku dolu anlar! Lunaparkta pompalı tüfekle dehşet saçtı
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