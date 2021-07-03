Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim dönemi mezuniyet töreni Amfi Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törene, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yıldırım, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mukadder Çalıkoğlu ve Prof. Dr. Şükrü Hakan Kaleağası, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli ile mezun öğrencilerin ve yakınları katıldı.

Mezun hekimlerin ileride çok önemli görevler alacağını ve kendilerinin de hangi görevde olurlarsa olsunlar hekim olduklarını unutmamaları gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ''Hekim, hikmet sahibidir. Sadece ilaç vermez, tedavi etmez, gecesi gündüzü yoktur. Mesleğinizin maddi veya manevi bir karşılığı yok. Sizlere düşen çok görevler var. Mezun hekimlerimiz içerisinden, başhekimler, sağlık müdürleri, sağlık bakanları, sağlık komisyon başkanları, uzmanlar, akademisyenler, tarihe geçen bilim adamları çıkacak. O gün geldiğinde yaşadığınız bu günleri, ortak paylaştığınız şeyleri hiç unutmayın. Mesleğinize sahip çıkın. Hangi seviyeye gelirseniz gelin, hekim olduğunuzu unutmayın'' dedi.

Mezun öğrencilere hastalarına her zaman ilgi ve şefkat ile yaklaşmalarını söyleyen Çamsarı, ''Kimse zevk için hastaneye gitmez. İnsanlar size çare aramak için gelecekler. Sizler bu noktada affedici olacaksınız. Hastalarınıza zaman ayırın, mutlaka dinleyin ve bilgilendirin. Maddi ve manevi olarak tıp fakülteleri diğer fakültelerden farklıdır. Üniversitemiz 207 üniversite arasında 14. sırada. İnşallah bizler üstümüze düşen görevi eksiksiz yapmışızdır. Gösterdikleri özveriler nedeniyle, tüm öğrencilerimizin yakınlarına ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin'' diye konuştu.

18. dönem mezunlarıyla birlikte, Tıp Fakültemiz mezun sayısının toplam bin 879'a ulaştığını ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ise, ''Bugün itibariyle mezun sayımız bin 879'a ulaştı. Fakültemizde halen bin 582 öğrencimize mezuniyet öncesi tıp eğitimi, 374 araştırma görevlisine uzmanlık ve 38 yan dal araştırma görevlisine de yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Fakültemiz, 2025 yılına kadar YÖK tarafından tescillenmiş, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından da akredite edilmiş olan TEPDAD tarafından akredite edilmiştir. Yani fakültemizin verdiği eğitim kalite yönünden tescillenmiştir. Fakültemiz 100'ün üzerindeki programdan ikinci kez akredite olan 23 fakülteden birisidir'' şeklinde konuştu.

Mezun hekimlerin bundan sonraki meslek hayatlarında kendilerini sürekli yenilemeleri gerektiğini belirten Öztürk, ''Fakültemize adım attığınız ilk günden bu yana başarı ile yürüdünüz ve mezun oldunuz. Sizlere kazandırılmaya çalışan becerileri tutuma dönüştürmeniz zamanla olacaktır. Önce zarar verme ilkesine uygun olarak, kendinizi sürekli yenilemeniz gerekmektedir. Tam bir tedavi sadece tıbbı bilgi ve teknoloji ile olmaz. Bu nedenle içinizde daima sevgi ve nezaket besleyin'' dedi.

Dönem birincisi Dr. Meryem Andırın ise, tüm mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmada, yaratılmışlar içinde en kutsal varlık olan insanın şifasına vesile olacak bir mesleğe adım atacak olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti ve başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı olmak üzere, tüm Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarına, mezun arkadaşlarına ve ailelere mezun arkadaşları adına teşekkür etti.

Dönem birincisi Dr. Meryem Andırın'a temsili diploması ve hediyesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından verildi.

Mezuniyet töreni, 10. Yıl Marşının okunması ve mezunların keplerini atması ile sona erdi.