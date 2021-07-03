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Giriş Tarihi: 4.7.2021 01:50 Son Güncelleme: 4.7.2021 01:51

Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi

Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika hava durumu tahminine göre; İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sapanak bekleniyor. Bu gece saat 02.30'a kadar sürmesi beklenen yağışa karşı Meteoroloji, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre; İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saat 02.30'a kadar sürmesi beklenen yağışa karşı Meteoroloji, dikkatli olunması konusunda da uyarı bulundu.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi
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