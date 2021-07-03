Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu öncesinde birçok il için hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geldi. Meteoroloji'nin uyarılarında, hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak konusuna netlik kazandırılırken kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Meteoroloji ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

HAFTA SONU İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini kaydederken detayları da açıkladı. MGM'nin bu son dakika açıklaması ile İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı konusu da cevap buldu.

İşte, hafta sonu İstanbul hava durumu ve Meteoroloji'nin uyarıları