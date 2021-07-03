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Haberler Yaşam Haberleri İstanbul hava durumu bilgisi 3 Temmuz 2021: İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 3.7.2021 07:44 Son Güncelleme: 3.7.2021 07:45

İstanbul hava durumu bilgisi 3 Temmuz 2021: İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İstanbul hava durumu bilgisi 3 Temmuz 2021: İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusu, plan yapacak olanlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, aralarında İstanbul'un da birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yağışlar için cumartesi ve pazar gününü işaret ederken İstanbul'da bugün yağmur var mı konusuna da netlik kazandırdı. Meteoroloji, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar karşısında vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve İstanbul hava durumu

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu öncesinde birçok il için hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geldi. Meteoroloji'nin uyarılarında, hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak konusuna netlik kazandırılırken kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Meteoroloji ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

HAFTA SONU İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini kaydederken detayları da açıkladı. MGM'nin bu son dakika açıklaması ile İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı konusu da cevap buldu.

İşte, hafta sonu İstanbul hava durumu ve Meteoroloji'nin uyarıları

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

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İstanbul hava durumu bilgisi 3 Temmuz 2021: İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
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