Ücretsiz Numaradan İsim Sorgulama - Numaranın Kime Ait Olduğunu Öğrenme ve İsim Bulma İşlemi

Cep telefon numaralarımızı bazı kişi ve kurumlarla paylaştığımız zamanlar oluyor. Ancak, telefon numaralarımız bazı kurumlar ya da web siteleri tarafından üçüncü taraflarla paylaşılabiliyor. Sonuç olarak, tanımadığımız kişilerin istenmeyen çağrılarına maruz kalabiliyoruz. Numarayı sorgulayarak, sizi kimin aradığını öğrenebilir ve istenmeyen aramaları engelleyebilirsiniz.

Bilinmeyen bir numara nasıl bulunur?

Bir numaranın kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız numaradan isim bulma yöntemini deneyebilirsiniz. Kimliği belirsiz kişiler tarafından rahatsız ediliyorsanız ya da sizi arayan numaranın kime ait olduğunu merak ediyorsanız, kullandığınız operatörler yardımıyla mesaj göndererek sizi arayan kişinin numarasını öğrenebilirsiniz. Ya da bilinmeyen numaralar hizmeti olan 118 80'i arayarak öğrenmebilirsiniz. 118 80'i arayarak öğrenmek isterseniz eğer tarifenizden ücret kesileceğini unutmayın. Numaradan isim bulunabildiği gibi isimden numara bulma işlemi de yapabilirsiniz. Bunun için kullandığınız operatörlerin servis araçlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

Turkcell numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Turkcell numaradan isim sorgulama ücretsiz değildir. Turkcell, numaradan isim sorgulama işlemi için kullanıcılarından 4.50 TL işlem ücreti almaktadır. Telefon numarası kime ait öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Telefonunuzun mesajlar bölümünü açın.

Yeni bir mesaj sayfası açın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5YYYYYYYYY olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

Mesajın alıcı bölümüne 2200 yazın yazın ve mesajı gönderin.

Sorguladığınız numara kime aitse eğer kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Vodafone numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Vodafone numaradan isim sorgulamak için tek bir sms göndermek yeterlidir. Vodafone şu anda abonelerinden bu işlem için ek bir ücret almamaktadır. Telefon numarası kime ait öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Telefonunuzun mesajlar bölümünü açın.

Yeni bir mesaj sayfası açın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5YYYYYYYYY olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

Mesajın alıcı bölümüne 7048 yazın yazın ve mesajı gönderin.

Sorguladığınız numara kime aitse eğer kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Türk Telekom numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom web sitesi üzerinden yaptığınız isimden numara talepleri ücretsizdir. Bu sorgulama işlemi için alınan ücret 1,60 TL'dir. Telefon numarası kime ait öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Telefonunuzun arama ekranını açın.

*100# numaralarını tuşlayın ve arama yapın.

İşlemler menüsü açılacak.

Menüden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni açın.

Açılan ekranda numaradan sorgulama yapabilirsiniz.

Ayrıca; 11855'i tuşlayıp Türk Telekom Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni arayabilirsiniz. Numarayı isimden sorgulamak isterseniz Türk Telekom'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 11855 hattını arayarak yapılan aramaların ücreti dakikada 1,60 TL'dir.

Numaradan isim sorgulama ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?