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Giriş Tarihi: 3.7.2021 14:49

Nusaybin Kaçakçılar çarşısında yangın! Esnaf su kovasıyla söndürdü

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin Kaçakçılar çarşısında yangın! Esnaf su kovasıyla söndürdü

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi kaçakçılar çarşısı olarak bilinen iş yerlerin dış cephede asılı bulunan elektrik sayaçları ve sigortaların bulunduğu kabın alev aldı. Bir esnaf alevlere su kovasıyla müdahale ederek söndürdü.

Olay dün, Nusaybin ilçe merkezi kaçakçılar çarşısında elektrik firmasının esnafın elektrik sayaçları ve sigortaları dış cephe duvarına monta edilmişti. Dün yaklaşık 10 seyac ve 10 sigortanın bulunduğu elektrik panosu alev aldı. Esnaflardan ismi öğrenilmeyen bir kişi alevlerin iş yerlerine sıçramaması için hayatını hiçe sayarak suyla doldurduğu kovayı alevlere sıçratarak iki hamleyle söndürdü. Hayatını hiçe sayan ismi öğrenilmeyen esnaf komşularının ve kendi iş yerini yanmaktan kurtardığı için çevredeki esnaf tebrik etti.

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Nusaybin Kaçakçılar çarşısında yangın! Esnaf su kovasıyla söndürdü
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