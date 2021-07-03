Nusaybin Kaçakçılar çarşısında yangın! Esnaf su kovasıyla söndürdü

Olay dün, Nusaybin ilçe merkezi kaçakçılar çarşısında elektrik firmasının esnafın elektrik sayaçları ve sigortaları dış cephe duvarına monta edilmişti. Dün yaklaşık 10 seyac ve 10 sigortanın bulunduğu elektrik panosu alev aldı. Esnaflardan ismi öğrenilmeyen bir kişi alevlerin iş yerlerine sıçramaması için hayatını hiçe sayarak suyla doldurduğu kovayı alevlere sıçratarak iki hamleyle söndürdü. Hayatını hiçe sayan ismi öğrenilmeyen esnaf komşularının ve kendi iş yerini yanmaktan kurtardığı için çevredeki esnaf tebrik etti.