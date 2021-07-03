Orman Kütüphanesi açıldı! Büyükakın, “Haydi kitap okumaya”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ormanya içerisinde hizmete girecek olan Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi için tanıtım töreni düzenlendi. 200 kişilik kapasiteli Orman Kütüphanesi'nin açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ünlü sosyal medya fenomenleri katıldı.

KARTEPE'MİZE GÜZELLİKLER KATIYORUZ

Orman Kütüphanesi'nin açılış töreninde ilk olarak konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ben bugün sizler gibi heyecanlıyım. Her geçen gün Kartepe'mize güzellikler katıyoruz. Burası Kartepe turizmi açısından çok önemli. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" söyledi.

HAYDİ ORMANDA KİTAP OKUMAYA

Kocaman'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün burada çok güzel bir şey yapmak için bir araya geldik. Ormanya'da güzel bir yenilik olacak. Türkiye'deki ilk orman kütüphanesini açtık. Burada bir güzellik daha var. 21 tane oyma kütüphaneden 10 tanesi yürüyüş yolunda insanların güvenliği için ömrünü doldurmuş olduğu için kesilen çınarlık ağaçlar. Burada sadece konuşmak sadece kuşlara serbest. Dünyanın en ilginç kütüphanelerinden biri oldu. Burada her kesimden insan kitap okuyabilecek. Ormanda hamakta keyifle kitap okuyabileceksiniz. Kitapseverleri doya doya kitap okumaları için buraya davet ediyorum. Haydi ormanda kitap okumaya" dedi. Açılış töreninde orman içerisine 4 adet baykuş serbest bırakıldı.

21 ADET KİTAPLIK

Ormanya Orman Kütüphanesi'nde ses çıkarmanın sadece kuşlara serbest olduğu, ormanın derinliklerinden kitabın derinliklerine dalınabilecek, kitapseverler için konforlu okuma alanlarının da oluşturulduğu özel bir alan hazırlandı. Orman kütüphanesi çocukların ya da yetişkinlerin rahatlıkla kitap okuyabilecekleri ve orman içerisinde pandemi dönemi sonrası şartlara uygun özel konsept geliştirildi.Ormanya'daki kütüphanede toplam 21 adet kitaplık bulunuyor. 10 adet oyma ağaçtan oluşan kitaplık, 11 adet ise butik kitaplıktan oluşan bölümler bulunuyor.

120 YAŞINDAKİ AĞAÇLAR

Kütüphanede yer alan sütun kitaplıklar İzmit Yürüyüş Yolunda Sultan Abdülhamit Han döneminde, Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve zamanla ömrünü tamamlamış veya yıkılmış olan 120 yaşındaki asırlık çınarlar değerlendirilerek yapıldı.

MEŞE, GÜRGEN ve KAYIN OKUMA SALONLARI

Ormanya'da oluşturulan 1 Ana Meydan ve 3 okuma salonundan ve oluşan alanda, ziyaretçilerin refahı ve konforları düşünülerek alanların her biri çeşitli materyaller ile zenginleştirildi. Hamak, Armut Oturma Grubu, Amfi, Banklar, Salıncak, Sallanan Sandalye, Yüksek File alanı gibi çeşitli oturma alanı seçenekleriyle alan zenginleştirildi.

2 BİNİ AŞKIN KİTAP

Aktüel yayınlardan, romana 21 farklı kategoride kitaplar sınıflandırıldı. Aktüel yayınlar, Doğa Bilimleri, Beslenme ve Sağlık, Doğa ve Çocuk, Dil ve Tarih, Çocuk Roman/Öykü/Masal, Ekoloji /Çevre Bilimi, Turizm Ve Seyahat gibi toplamda 21 farklı kategoride iki bini aşkın kitap, kütüphanede yer alıyor.