Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, özel bir kargo şirketine ait araç sürücüsü Abdullah Saraç, Kırıkkale-Çorum karayolu 34. kilometre Balışeyh ilesi Işıklar köyü mevkisinde aracını yol kenarında güvenli bir alana park etti.



Aracından inen sürücü Saraç, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnadan arkadan gelen sürücü Erhan Üst idaresindeki 06 CCA 685 plakalı otomobil, yaya olan Abdullah Saraç'a çarparak metrelerce ileriye sürükledi.



Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.



Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde feci şekilde yaralanan Saraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saraç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.