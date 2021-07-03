Öztürk’e Ardahan’dan ödül

Ardahan Medya Gazetesi ile Batası Medya tarafından Ardahan'a değer katan isimler ödüllendirildi. Ardahan'ın Enleri 2021 Ödül Töreni Dursun Akçam Kültür Merkezinde yapılan törenle sahiplerine teslim edildi.

Bir çok katagori de kentin tanıtımı ve gelimi için emek veren Ardahanlıların plaket takdimi edildiği programa ilgi yoğun oldu. Siyasi ve sosyal çevreden bir çok isim törene katıldı. Törende yapılan konuşmalarla Ardahan'ın gelişimi ve büyümesi için birlik çağrıları yapıldı. Ödül töreninde Ardahan'ın turizm elçisi katagorisinde Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü Erhan Öztürk'te plakete layık görüldü. Öztürk'ün plaketini Sabah Gazetesi Iğdır Temsilcisi Halit Öztürk temsilen aldı.