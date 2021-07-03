Pamuk yetiştiricisine zararlı böceklerle mücadele anlatıldı





Harran ovasında pamuk eken çiftçiler, sayıları artan zararlı böceklerle mücadele ediyor. Eyyübiye ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürü İsa İzgi ilçedeki çiftçileri zararlı otlar ve hastalığı karşı bilgilendiriyor.





YARARLI BÖCEKLERE ZARAR VERMEMELİ



İzgi, tarımda verimin alınabilmesi için yararlı ve zararlı böceklerin önemli bir yer tuttuğunu, bunun için ekolojik dengenin göz önünde bulundurularak bilinçli bir ilaç kullanımın yapılması gerektiğini söyledi. İzgi, "Bölgemizin en önemli tarım ürünü olan pamuğun yetiştirilmesinde çiftçilerimizin karşılaştıkları sorunlar ve pamukta sorun olan zararlı böceklerle mücadele önemli. Pamukta erken dönemde bozkurt, yaprak kurdu, thrips; orta dönemde yeşil kurt, lygus, empoasca; geç dönemde dikenli kurt bölgemizde yaygın olan ve mücadele edilmesi gereken en önemli pamuk zararlarıdır" dedi.

İzgi, zararlı böceklere kimyasal mücadele kararı verirken ekonomik zarar eşiği ve yararlı böceklerin popülasyonunun göz önüne alınarak doğal dengenin korunması için dar spektrumlu (seçici) yani yararlı böceklere daha az etkili ilaçların kullanıldığını söyledi.