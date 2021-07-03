Rastgele ateş ederek bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto galerinin önünde ölü bulunan Erdem Şeker'in katil zanlısı Şahan Ak yakalandı. Ak'ın bir gecekonduda silah bulduğu ve rastgele ateş açması sonucunda kurşunların Şeker'e isabet ettiği tespit edildi. Şahan Ak, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir oto galerinin önünde 28 Haziran'da Erdem Şeker silahla öldürülmüş halde bulundu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Şeker'i vuran kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki bir binanın çatısından silahla ateş edildiği belirlendi. Binanın teras katındaki araştırmalarda, 8 kovan bulunması üzerine, ateş açılan binada Şahan Ak'ın ikamet ettiğini ve evde olmadığını belirledi. Binadaki araştırmalarda, merdivenlerdeki çiçek saksılarının arkasına saklanmış tabanca ile şarjörü bulundu. Kriminal incelemeler sonucu Şeker'in vücudundaki mermilerin bu tabancadan çıktığı belirlendi.

DENEMEK İÇİN ATEŞ ETMİŞ



Yakalanarak gözaltına alınan Şahan Ak, emniyetteki ifadesinde, olayın bir gün öncesinde evinin balkonundayken binanın yan tarafındaki gecekonduya birinin bir şeyler attığını gördüğünü ve oraya gittiğinde silahı gördüğünü söyledi. Ertesi gün silahın çalışıp çalışmadığını denemek için oturduğu binanın teras katına çıktığını ifade eden Ak, rastgele havaya ateş ettiğini, olaydan sonra polislerin kendisini aradığını, silahla ateş açması sonucu bir kişinin öldüğünü öğrendiğini ve Şeker'i tanımadığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.