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Giriş Tarihi: 3.7.2021 13:49

Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

Bursa’da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

Bursa'da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

Sabah saatlerinde Bursa ve çevresinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar bazı bölgelerde evleri sula altında bırakırken. Gemlik'te ise bir yolun çökmesine neden oldu. Mustafakemalpaşa ilçesinde göle dönen yollar nedeniyle bazı evleri su bastı. Eşyaları sular altında kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dolan suları tahliye etti. Gemlik'e bağlı Umurbey mahallesinin yolunda ise kısmen çökmeler yaşandı. Yolun kenar kısımları olması gereken seviden yer yer yaklaşık 2 metre boyunda çöktü.

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Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
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