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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Sağlıkçı başkan hayat kurtardı

Sağlıkçı başkan hayat kurtardı

Hollanda’dan gelen Cavit Mutlu, Kapıkule’de fenalaştı. Dili boğazına kaçan Mutlu’yu Elmas Aslan hayata döndürdü

Uzun yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan Cavit Mutlu, aracından çıktığı anda yere yığıldı. Nefes almakta zorluk çeken Mutlu'nun yardımına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan yetişti. Mutlu'yu yan çevirerek boğazına kaçan dilini çeken Elmas Aslan, hastayı mutlak ölümden döndürdü. Büyük taktir toplayan Elmas Aslan, o anları SABAH'a anlatı. Ofisinin Kapıkule'de olduğunu anlatan Aslan, "Ben aslında sağlıkçıyım. Kapıkule'deki işletmemizin bahçesindeyken yerde yattığını gördüm. Yüzü moraran adamın şah damarına baskı uyguladım. Çenesi kilitlenmişti. Allah bana hayat kurtarmayı nasip etti. Çok mutlu oldum. Hemen hastaneye kaldırıldı ve müşahade altına alındı. Hastaneden çıkınca yoluna devam etmiş. Kendisine sağlık diliyorum" dedi.
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Sağlıkçı başkan hayat kurtardı
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