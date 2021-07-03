Sağlıkçı başkan hayat kurtardı

Uzun yolculuğun ardından Kapıkule
Sınır Kapısı'na ulaşan Cavit Mutlu, aracından çıktığı anda yere yığıldı. Nefes almakta zorluk çeken Mutlu'nun yardımına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Marmara
Bölge Temsilcisi ve Edirne Ticaret Odası
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan
yetişti. Mutlu'yu yan çevirerek boğazına kaçan dilini çeken Elmas Aslan, hastayı mutlak ölümden döndürdü. Büyük taktir toplayan Elmas Aslan, o anları SABAH'a anlatı. Ofisinin Kapıkule'de olduğunu anlatan Aslan, "Ben aslında sağlıkçıyım. Kapıkule'deki işletmemizin bahçesindeyken yerde yattığını gördüm. Yüzü moraran adamın şah damarına baskı uyguladım. Çenesi kilitlenmişti. Allah bana hayat kurtarmayı nasip etti. Çok mutlu oldum. Hemen hastaneye kaldırıldı ve müşahade altına alındı. Hastaneden çıkınca yoluna devam etmiş. Kendisine sağlık diliyorum" dedi.