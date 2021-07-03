Sahabe Ebu Şeybe el-Hudri’nin türbe restorasyonu tamamlandı

Eyüpsultan
'da bulunan Ebu Şeybe El-Hudri'nin türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı. Hz. Muhammed'in yakın arkadaşlarından ve süt kardeşi olduğu rivayet edilen, İstanbul
'un fethinin öncü sahabelerinden Ebu Şeybe el-Hudri'nin Eyüpsultan'daki türbesi ziyarete açıldı. Restorasyonu tamamlanan türbenin açılış programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan
ve İstanbul İl
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Vali Yerlikaya yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı
'mızın mihmandarlığında İstanbul Valiliği
olarak buranın restorasyonunu tamamladık.
Şehrimizin, hemşerilerimizin istifadesine arz ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Ebu Şeybe el-Hudri'nin sahih hadis rivayet eden sahabelerden olduğuna işaret ederek, şunları anlattı: "Peygamber
Efendimizin süt kardeşi olduğuna dair rivayetler var. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime
validenin, annesi olduğu kabul ediliyor. 85-90 yaşlarında Peygamber Efendimizin İstanbul'la ilgili hadislerine nail olmak için 667'de başlayan ve iç sefere katılan sahabelerden birisidir" dedi.