Sahte dolarlarla alışveriş yapıyorlardı! 2.5 milyon lira değerinde sahte dövizle yakalandılar

İstanbul'da alışveriş yaptıkları mağazalarda sahte dolarlarla ödeme yapan ve para üstlerini alarak iş yerlerini dolandıran iki kadın yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde iki milyon 482 bin 110 lira değerinde sahte döviz bulundu.

İstanbul Polisi; Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yaşanan bir olay üzerine harekete geçti. İddialara göre; bir mağazadan alışveriş yapan A.A. (54) isimli bir kadın iş yerine 50 dolar ödeme yaptı ve 272 lira para üstü aldı. Kısa sürede 50 doların sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi hemen polise şikayetçi oldu. İki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin olay yerine geldikleri araç tespit edildi. A.A. (54) ve A.A. (26) isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık iki milyon 482 bin 110 lira olan sahte 282 bin 300 dolar ele geçirildi. A.A. (26) isimli kadın şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.A. (54) isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.