Şanlıurfa'da herkesi bir araya getiren düğün

Şanlıurfa'nın tanınan ve sevilen Yaşar ve Beyaz ailesinin genç çiftleri Yusuf Yaşar ile Elif Beyaz dünya evine girdi. Yaşar Gurup yönetim kurulu başkanı Abdurranman Yaşarın oğlu Yusuf Yaşar AK Parti Eyyübiye Belediye Meclis üyesi ve Şanlıurfa Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Halil Beyaz'ın kızı Elif Beyaz dünya evine girdi.





Eyyübiye Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya evine giren Yusuf Yaşar ve Elif Beyaz çiftinin nikahlarını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kıyarak mutluluklar diledi. Damadın babası Abdurrahman Yaşar "Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Gelinin babası Halil Beyaz da "Bu mutlu günümüzde bizleri şereflendiren belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.