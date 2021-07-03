Şanlıurfa'da silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Mamuca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada, saçmaların isabet ettiği Zeynep T. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri de yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.