Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da yasaklar sona erdi, Balıklıgöl doldu taşıdı
Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:52

Şanlıurfa'da yasaklar sona erdi, Balıklıgöl doldu taşıdı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da yasaklar sona erdi, Balıklıgöl doldu taşıdı

Şanlıurfa'da gündüz dışarı çıkamayan vatandaşlar gece çıkmayı tercih etti. Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılırken, gündüz sıcaktan dolayı dışarı çıkamayan Şanlıurfalı vatandaşlar gece sokakları doldurdu.

Şanlıurfa'da gündüz dışarı çıkamayan vatandaşlar gece çıkmayı tercih etti Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılırken, gündüz sıcaktan dolayı dışarı çıkamayan Şanlıurfalı vatandaşlar gece sokakları doldurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok kısıtlama 1 Temmuz itibari ile kaldırıldı. Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında kaldırılan kısıtlama kararları sonrasında Şanlıurfa. da gündüz 50 derecelere kadar ulaşan bunaltıcı sıcaklılar nedeniyle sokağa çıkamayan Şanlıurfalılar gece kendilerini dışarıya attı. Vatandaşların tercihi ise Balıklıgöl oldu Şanlıurfalılar gündüz çok sıcak oluyor dışarı çıkamıyoruz yasaklar da kaldırıldı geceleri çok serin oluyor özelikle Balıklıgöl onun için bizlerde gece çıkıyoruz dediler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da yasaklar sona erdi, Balıklıgöl doldu taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA