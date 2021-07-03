Saygısız turiste gözaltı ve sınırdışı

BEYOĞLU
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen turistin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri, videoyu çeken ve paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh
olduğunu belirledi. Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı. Şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi
'ne teslim edileceği belirtildi.