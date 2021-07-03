Sedat Peker suç örgütüne operasyonda 2 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin
'in öldürülmesi ve Sedat Peker
Suç Örgütüyle bağlantıları ortaya çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis eşliğinde Kartal
'daki Anadolu Adliyesi
'ne gönderilen 10 şüpheliden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden B.B. ve O.B'nin "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarını işlediklerine dair HTS kayıtları bulunduğu, Sedat Peker ile görüntü kayıtlarının olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verildi.