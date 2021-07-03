Şehit annesinin dileğini gerçekleştirdiler! Türk bayrağını köyün en yüksek tepesine diktiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1996 yılında mayının patlaması sonucu şehit düşen Şefik Uçak'ın memleketi Adana'da gençler, şehidin annesinin dileğini gerçeğe dönüştürdü ve köyün en yüksek tepesine Türk bayrağını diktiler. Şehit annesi Necile Uçak, "Bayrağımız dalgalandıkça duygulanıyorum, şehidimle ilgili güzel şeyler yapılınca sanki oğlum yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Beni mutlu eden gençlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIK

Kozanlı Serhat Serhat Çetin, şehit annesi Necile Uçak'ın köyün en tepesine Türk Bayrağı dikilmesi isteği için harekete geçti. Serhat Çetin kaymakamlıktan da yardım istedi. Gençler 12 metre uzunluğundaki bayrak direğine 6'ya 4 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını diktiler. Büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Serhat Çetin, "Şehit annemizin isteğini yerine getirdik ve köyün en tepesine bayrağımızı dikerek dalgalandırdık" diye konuştu.

YAVRUM YENİDEN DOĞDU SANKİ

Gençlerin kendisinin çok mutlu ettiğini dile getiren şehit annesi Necile Uçak ise, "Oğlum şehit olacağını hep söylerdi. Mayın patlaması sonucu şehit oldu. Vatan sağolsun. Anneler Günü'nde belediye başkanımız kabri başına bayrak dikti çok mutlu etti. Şimdide gençlerimiz köyümüzün başında bayrağımızı dalgalandırdı. Bayrak dalgalandıkça duygulanıyorum, sanki yavrum doğmuş gibi oluyorum" diye konuştu.