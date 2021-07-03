Serinlemek için şarküteri dolabına girdi! Suç duyurusunda bulunuldu

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yerinde serinlemek dolaba girdiğini ileri süren İbrahim Bora hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İş yerine ise 6 bin 77 TL idari para cezası kesildi.



Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir şarküteri dükkanında çekilen görüntülerde, pazarda babasıyla sebze-meyve satan İbrahim Bora, içerisinde gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla TikTok hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlamasının ardından videoyu hesabından kaldırdı.





Görüntüler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İl Müdürlüğü gıda kontrol ekibi tarafından görüntülerin çekildiği iş yeri tespit edildi. İş yerine 6 bin 77 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu dolabın temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri de iş yerine yaptırıldı. Görüntü çekimi sırasında dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan malzemelere de el konularak yedi emine alındı. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden dolayı işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren İbrahim Bora hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İbrahim Bora'nın da, "Serinlemek için girmiştim. Girmemle çıkmam bir oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

