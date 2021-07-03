Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.