Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA! Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. Sabah 09.50 itibarıyla Brezilya'dan alınan Tosuncuk, saat 22.30 itibarıyla Türkiye'de olacak. Tosuncuk'un Türkiye'ye getirildiği uçaktan fotoğrafı yayınlanırken, gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tosuncuk, 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırarak Mart 2018'de yurtdışına kaçmış, Interpol tarafından 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Tosuncuk, 31 Haziran gecesi teslim olacağınu bildirmiş, 1 Temmuz sabahı da Türkiye'nin Brezilya Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları ve o görüntüler...
VİDEO YAYINLAYIP 'TESLİM OLACAĞIM' DEMİŞTİ
'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su "Türk makamlarına teslim olacağım" diyerek bir video paylaştı. Paylaşımından kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. O dakikadan itibaren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Europol Daire Başkanlığı devreye girdi. Dünya'nın en büyük Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan İnterpol, terör ve suç örgütlerinin faaliyetleri hakkında istihbarat toplayarak elde edilen verileri analiz ederek 17 farklı veri tabanında saklıyor. İnterpol Daire Başkanlığı aynı zamanda yurtdışındaki suçlularında ülkeye getirilmesinde görev alıyor.
GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mehmet Aydın'ın Brezilya'da İnterpol Daire Başkanlığına bağıl özel ekip tarafından gözaltına alındığı görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın'ın üzerinin arandığı görüldü.
SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada...
SÜREÇ İNTERPOL TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ
77 bin 843 kişiyi dolandırdıktan sonra 2018 yılında Kırmızı Bültenle aranan Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından da Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç Dışişleri Bakanlığı ve İnterpol Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü. Bilindiği gibi, Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi ile uluslararası organizasyon. İnterpol tarafından yürütülüyor. Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dilleri İnterpol teşkilatın dilleri olarak kullanılıyor. İnterpol Daire Başkanlığı'nda görevli personellerin en önemli özelikleri ise yabancı dil bilmeleri ve bilişim sistemlerinin kullanımına hakim olmaları, uluslararası hukuk, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası polisiye işbirliği konularında yeterli bilgiye sahip olmaları olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki İnterpol Başkanlığında, polis akademisi, çeşitli üniversitelerin uluslararası ilişkiler ve yabancı diller bölümünden mezun personel görev yapıyor
BÜYÜKELÇİLİK VE 4 KURUMLA İLETİŞİM KURULDU
İnterpol ve Europol Daire Başkanlığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın getirilmesi sürecinde Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Türk Havayolları Genel Müdürlüğü ve Sau Paulo Büyükelçiliği ile temas kurdu. SABAH'ın ulaştığı belgelerde Sağlık Bakanlığı'na pandemi nedeniyle Brezilya'dan Türkiye'ye giriş yasağı olduğu belirtilerek zanlı Mehmet Aydın ile İnterpol Daire Başkanlığı'nda görevli 3 polisin yasaktan muaf tutulması istendi.
2020'DE 88 SUÇLU GETİRİLDİ
İnterpol Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla Mehmet Aydın'ı getirecek ekip, önce Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da TK 0015 sefer numaralı uçakla Sau Paulo'ya uçtu. Brezilya makamlarının Aydın'ı İnterpol görevlilerine teslim edeceğini belirtmesi üzerine Aydın, Sau Paulo'dan TK 0016 sefer sayılı İstanbul uçağı ile yola çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Mehmet Aydın'ın getirilme süreciyle ilgili "arkadaşlarımız aldılar. getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak" dedi. İnterpol Daire Başkanlığı 2020 yılında da 88 suçluyu Türkiye'ye getirdi. Terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç örgütü üyesi, cinayet zanlısı olmak üzere 88 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlayan İnterpol teşkilatı, 194 üye ülke ile 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'i uluslararası en büyük adli polis teşkilatı olarak biliniyor.