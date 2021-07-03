Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

SÜREÇ İNTERPOL TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ



77 bin 843 kişiyi dolandırdıktan sonra 2018 yılında Kırmızı Bültenle aranan Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından da Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç Dışişleri Bakanlığı ve İnterpol Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü. Bilindiği gibi, Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi ile uluslararası organizasyon. İnterpol tarafından yürütülüyor. Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dilleri İnterpol teşkilatın dilleri olarak kullanılıyor. İnterpol Daire Başkanlığı'nda görevli personellerin en önemli özelikleri ise yabancı dil bilmeleri ve bilişim sistemlerinin kullanımına hakim olmaları, uluslararası hukuk, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası polisiye işbirliği konularında yeterli bilgiye sahip olmaları olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki İnterpol Başkanlığında, polis akademisi, çeşitli üniversitelerin uluslararası ilişkiler ve yabancı diller bölümünden mezun personel görev yapıyor