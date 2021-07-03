Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi

Hafta sonu beklenen yağmur geldi. Vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Diğer taraftan Türkiye'de sıcaklık da mevsim normallerinin üstünde devam ediyor.
Sıcaklıkların yer yer artış gösterdiği Temmuz'un ilk günlerinde hava az da olsa serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama hafta sonu plan yapan vatandaşları üzdü. 1 Temmuz'da başlayan normalleşmede ilk kısıtlamasız hafta sonunda sağanak etkisini gösterecek.
YURT GENELİNDE SAĞANAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Temmuz için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı ve "Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren ülkemiz genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR
Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklı olacak.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Türkiye genelindeki hava durumu raporunu açıklarken 7 il için turuncu, 12 il için ise sarı uyarı ile kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Sinop, Çorum, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Afyonkarahisar, Kütahya, Kocaeli ve İstanbul'da ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Buna göre yarın Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Sakarya için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
TURUNCU UYARI NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.