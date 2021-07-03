Son dakika: Sarıyer'de lüks gelin aracı yandı! Gelin ve damat son anda araçtan indi...

Gelin ile damadın konvoydaki bir başka otomobille nikaha gittiğini belirten Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte; ama cenazemize de gelebilirdiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar, 'ne oluyor' dedim. 'Arabanın altı yanıyor' dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi.