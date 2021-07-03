‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın Sao Paulo'da teslim oldu! Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı

18 Nisan 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan infaz kararnamesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu (Tosuncuk) lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.