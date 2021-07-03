Trafik kazalarına bir günde 17 kurban

Yurtta meydana gelen kazalarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ağrı
'da Mehmet Şen'in kullandığı ve içinde öğretmenlerin de bulunduğu midibüs Eleşkirt ilçesinin Sarıcan mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Samsun
'da alkollü olarak direksiyon başına geçen Burak Ç.'nin (34), çarptığı motosikletteki Murat Uzan
(42) ve Berkay Kurt
(19) yaşamını yitirdi, bir polis memuru da yaralandı. Bingöl
'ün Genç
ilçesinde ise virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Nazım Saçık
(40) ile kızı Eslem Mina Saçık (5) öldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fethiye Topak (52) ve Nebahat Gülmez (48), yaşamını yitirdi. Tarsus ilçesinde ise kiraz toplamaya giden işçileri midibüsün devrilmesi sonucu Dürdane Doğan (38) öldü, 14 kişi de yaralandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İlçede yaşanan bir diğer kazada da 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devrilen araçtaki Hayri Arslangiray (70) yaşamını yitirirken 2 kişi de ağır yaralandı. Kastamonu, Hatay, Gaziantep. Malatya, Antalya'da meydana gelen kazalarda 1'er kişi yaşamını yitirdi.
İlhan DEMİRCİIOĞLU-Aziz ÖNAL-Neslihan ÖZBOZKURT-Rıdvan UYSAL - Recep ÇİRİK