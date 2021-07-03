Türkiye, Altar’ın oğlu Tarkan’ını kaybetti

Türk sinemasının en önemli isimlerinden, oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet
83 yaşında hayatını kaybetti. Tarkan
karakteriyle hafızalara kazınan ve yüzlerce film dolu bir kariyeri ardında bırakarak hayata gözlerini kapayan Tibet'in vefat haberini üvey oğlu oyuncu Civan Civanova duyurdu. Civanova "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" ifadelerine yer verdi. Tibet'in 1963'te evlendiği eşi Gündüz Tibet
'ten Kanat ve Kumru adında iki oğlu bulunuyor. Usta oyuncunun ölümü üzerine toplumun her kesiminden taziye mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Tibet için sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini dile getirdi. Siyaset, spor, iş ve sanat dünyası usta ismi kaybetmenin hüznünü paylaştı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü
mezunu olan Tibet, beyaz perdeye 1960'ta Suat Yalaz
'ın çizgi roman karakteri olan Karaoğlan
ile girdi. Tarkan karakteriyle yıldızlaşan Tibet, Zambaklar Açarken
, Çalıkuşu, Damgalı Kadın, Hıçkırık, Fatih'in Fedaisi gibi birçok filme imza attı.
SİNEMA DÜNYASI YASTA
FATMA GİRİK:
Kartal Tibet, çok iyi bir sinemacı, çok iyi bir aile babası ve benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdı.
Sevdiklerimiz, arkadaşlarımız teker teker terk ediyorlar bizi. Çok ama çok üzgünüm.
HÜLYA KOÇYIĞİT:
Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun.
FİLİZ AKIN:
Televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara
'da ilk Midas'ın Kulakları oyununda seyredip hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık. O benim sırdaşım, arkadaşımdı.
GÜLŞEN BUBIKOĞLU:
Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden Gırgıriye'de birlikte çalışmıştık.
Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun.
BURAK ÖZÇİVİT: Zoraki Koca
, ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor... Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba. Son yolculuğuna bugün uğurlanacak
Kartal Tibet'in naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tibet'in vasiyeti üzerine başka bir tören düzenlenmeyecek.