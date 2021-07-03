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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Üçüz doktorların diploma gururu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üçüz doktorların diploma gururu
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törende fakültede eğitimlerini aynı sınıfta tamamlayan 24 yaşındaki üçüzler Deniz, Başak, Aslı Kozak da diplomalarını aldı. Üçüzlerden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Kozak, "Üçüz kardeşler olarak mezun olduğumuz için mutluyuz. Birbirimizi destekledik, birlikte mezun olduk. Mezuniyeti paylaştığımız için çok gururluyuz. Tıp fakültesini birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Üçüzlerden Deniz psikiyatri, Başak enfeksiyon hastalıklarında uzmanlaşmak istediğini, Aslı da henüz karar vermediğini dile getirdi.
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Üçüz doktorların diploma gururu
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