Üçüz doktorların diploma gururu

AKDENİZ Üniversitesi
(AÜ) Tıp Fakültesi 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törende fakültede eğitimlerini aynı sınıfta tamamlayan 24 yaşındaki üçüzler Deniz, Başak, Aslı Kozak
da diplomalarını aldı. Üçüzlerden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Kozak
, "Üçüz kardeşler olarak mezun olduğumuz için mutluyuz. Birbirimizi destekledik, birlikte mezun olduk. Mezuniyeti paylaştığımız için çok gururluyuz. Tıp fakültesini birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Üçüzlerden Deniz psikiyatri, Başak enfeksiyon hastalıklarında uzmanlaşmak istediğini, Aslı da henüz karar vermediğini dile getirdi.