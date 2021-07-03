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Giriş Tarihi: 3.7.2021 12:24

Uyuşturucu satın almak için çalıyordu! Yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu satın almak için çalıyordu! Yakalandı

İstanbul’da girdiği evlerden çaldığı cep telefonlarını uyuşturucu madde satın almak için satan bir kişi yakalandı.

İstanbul'da girdiği evlerden çaldığı cep telefonlarını uyuşturucu madde satın almak için satan bir kişi yakalandı.

Polislerin tespitlerine göre; 20 yaşındaki A.Y. camları açık olan evlere girerek çok sayıda cep telefonu çaldı. Son olarak Sultanbeyli İlçesi'nde bir eve giren, bir cep telefonu çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde satın almak için çaldığı cep telefonlarını sattığı iddia edildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu satın almak için çalıyordu! Yakalandı
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