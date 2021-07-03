Uyuyan hesaba dublör vurgunu

BANKA müşterilerine benzeyen "Dublörler" kullanan bir çete; sahte kimliklerle sahipleri yurt dışında olan, uzun süredir işlem görmeyen ve "uyuyan hesap" olarak adlandırılan banka hesaplarından 1.5 milyon lira çekti. "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması İstanbul
'da açıldı. Çete operasyonla çökertildi. 1'i bankacı 3 şüpheli yakalandı. 1 çete üyesi aranıyor. Çete üyelerinin Ankara
ile İstanbul'daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kimlik kopyalamak için kullanılan cihazlar bulundu.