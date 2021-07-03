Uyuyan hesaba dublörlü vurgun

İstanbul
polisi, İstanbul ve Ankara
'daki bankalarda "Uyuyan hesap" olarak adlandırılan, uzun süre işlem yapılmamış bir hesabı dublör kullanarak boşaltan bir şebekeyi tespit etti. İddiaya göre; biri bankacı 4 kişilik şebeke, şubelerdeki para miktarı yüksek olan uyuyan hesapları belirliyor, hesap sahiplerinin kimlik bilgilerini alan bankacı da bunları diğer şebeke üyeleriyle paylaşıyordu. Bu bilgileri alan şebeke üyeleri ise banka müşterisine benzeyen ve sahte kimlik düzenledikleri kişiler vasıtasıyla hesaptaki tüm parayı çekiyordu. Şebekenin dublör yöntemiyle 1 milyon 500 bin lira çaldığı belirlendi. Polis, 29 Haziran'da İstanbul ve Ankara'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerde 4 cep telefonu, IPAD tablet
, 2 harici disk, 2 renkli yazıcı, laminasyon
cihazı (kimlik kopyalama cihazı), PVC kaplama materyali ve kimlik kesme aparatı ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.