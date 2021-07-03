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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Uyuyan hesaba dublörlü vurgun

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuyan hesaba dublörlü vurgun

İstanbul ve Ankara’da uzun süre işlem yapılmayan banka hesaplarını dublör kullanarak 1.5 milyon lira boşaltan şebeke çökertildi. 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi, İstanbul ve Ankara'daki bankalarda "Uyuyan hesap" olarak adlandırılan, uzun süre işlem yapılmamış bir hesabı dublör kullanarak boşaltan bir şebekeyi tespit etti. İddiaya göre; biri bankacı 4 kişilik şebeke, şubelerdeki para miktarı yüksek olan uyuyan hesapları belirliyor, hesap sahiplerinin kimlik bilgilerini alan bankacı da bunları diğer şebeke üyeleriyle paylaşıyordu. Bu bilgileri alan şebeke üyeleri ise banka müşterisine benzeyen ve sahte kimlik düzenledikleri kişiler vasıtasıyla hesaptaki tüm parayı çekiyordu. Şebekenin dublör yöntemiyle 1 milyon 500 bin lira çaldığı belirlendi. Polis, 29 Haziran'da İstanbul ve Ankara'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerde 4 cep telefonu, IPAD tablet, 2 harici disk, 2 renkli yazıcı, laminasyon cihazı (kimlik kopyalama cihazı), PVC kaplama materyali ve kimlik kesme aparatı ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.
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Uyuyan hesaba dublörlü vurgun
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