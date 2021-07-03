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Giriş Tarihi: 3.7.2021 12:03 Son Güncelleme: 3.7.2021 12:12

Vali Yerlikaya kritik rakamları açıkladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Vali Yerlikaya kritik rakamları açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megaent İstanbul'un ihracat rekorunu açıkladı. Yerlikaya Twitter'dan yazdığı mesajda, "Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul’umuz Türkiye Bayrağı ihracatta rekor kırmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin ekonomi alanındaki lokomotifi olarak görülen ve hper yıl ihracat rekorları kıran İstanbul bu yılda bir rekora imza attı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un ihracat rekoru kırmaya devam ettiğini belirterek Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 artarak 7.98 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'un ihracat rekoru ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Türkiye ekonomisinin komotifi İstanbulumuz ihracat rekoru kırmaya devam ediyor. İstanbul'da Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %48,6 artarak 7,98 milyar dolara ulaştı Maşallah, Tebrikler. Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul'umuz her ay bu rekorunu tazeliyor. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor" dedi.

İşte o tweet;

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Vali Yerlikaya kritik rakamları açıkladı
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