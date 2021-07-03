Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarında görev yapan yangın söndürme helikopteri uçuş personeliyle toplantı gerçekleştirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Cemaller Yangın Yönetim Merkezinde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan yangın söndürme helikopterleri uçuş personeliyle toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Çetin, Koruma Şube Müdürü Ersan Kabakçı, Karabük ve Safranbolu İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ile yangın söndürme helikopterlerinin görevli personeli katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ' İçinde bulunduğumuz yaz aylarıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları da hız kazandı. Bu doğrultuda orman varlığı bakımından zengin olduğu kadar yangınları bakımından da hassas olan Karabük' te bu çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizi sürekli teyakkuzda tutalım. İş güvenliği konularında titiz davranalım. ' Rüzgarlar ne kadar şiddetli ise, ağaçlar o kadar güçlü olur. Engeller insani durdurmak için değil güçlendirmek için vardır. Yangınsız ve kazasız bir sezon diliyorum' dedi.

Toplantıda orman yangınlarına müdahale sırasında hava gücünü oluşturan helikopterlerin yangına müdahale prensipleri üzerinde duruldu.

Koruma Şube Müdürü tarafından yapılan sunumla 2021 yılı yangınla mücadele konusunda hava araçlarından istenilen performans ve çalışma şekli anlatıldı.