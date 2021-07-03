Yasaklar bitti vatandaş kahvehanelere koştu

Koronavirüste kademeli normalleşme döneminin başlaması kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte bir buçuk yıldır kahvehanelere gidemeyenler özledikleri ortama kavuştular. Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte kahvehanesini açan Cevdet Çırak , müşterilerin korkarak geldiğini bir kısmının da koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirterek normalleşmeye rağmen yinede tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi.



Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve diğer yasakların kalkması ile birlikte bir buçuk yıl sonra normal hayata geçiş yapıldı. Bir çok yer gibi kahvehanelerde kapılarını müşterilerine açtı. Oyun yasağının kalkması ile birlikte vatandaşlar arkadaşlarıyla oyun masasının başına geçtiler bazı arkadaşlarını kovid-19'dan kaybeden Metin Kürkçü, "Koronavirüs nedeniyle bir buçuk yıla aşkın sürede evden çıkamadık. Kahveya gidemedik oyun oynayamadık. Bunları çok özlemişis fakat bir buçuk yıl içinde birlikte oyun oynadığımız birkaç arkadaşımızın koronavirüsten hayatını kaybetmesi bizi buruk bir sevince bıraktı. Okey masasına dördüncü şahısı arar olduk. Eski ortamlar gibi değil bir çok insan kalabalığa çıkmaya korkuyor. Aşılarımızı vurduğumuz için biz rahatlıkla kahvehaneye gelip oyun masalarına otururken bazı arkadaşlarımız tereddüt ediyor. İnşallah bu yasakların kalkması ve aşılanmanın belli orana ulaşması ile esni normal günlerimize döneriz" dedi.



Kahvehanede eski müşterilerin kalmadığını bir kısmınında koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirten Kahvehaneci Cevdet Çırak, "Bir buçuk yıldır koronavirüsten kaynaklanan yasaklardan dolayı büyük sıkıntı çektik. Uzun süre kapalı kaldık oyun masalarını açamadık. Müşterilerde kovid-19 nedeniyle kalabalık ortamlara giremediği için hem maddi hem manevi olarak olumsuz etkilendik. Kapalı olduğumuz dönemde devletimiz 5 bin TL yardımda bulundu. Yasaklar kalktıktan sonra müşterilimiz kısmen rahat etti. Kahvenalere koşup yine açılan oyun masalarında hoşçavakit geçirdiler. Fakat müşteri sayısında azalma oldu. Bir çok vatandaşın hayatını kaybetmesi ve kalabalık ortamlardaki virüs tehlikesi insanları korkuttu. Ama aşılama işlemi hızlanıpta kısa sürede yüzde 70'e ulaşırsa belki kahvehanelerdeki kalabalık ortam yine sağlanır" dedi.



Yasakların kaldırılmasından sonra 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde hareketlilik yaşandı. İstanbul'da da kısıtlama döneminde evlerinde sıkılan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.



"YASAKLAR BİTTİ, ÇOK MUTLUYUZ"



Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra kahvehaneye gelen Hüseyin Balcı ve Fevzi Karaçobanoğlu ise, "Yasaklar bitti, çok mutluyuz. En azından ülkemiz salgından kurtulmuş gibi görünüyor. Şükürler olsun artık dışarıda rahatlıkla kahvehaneye ve lokantalara gidebiliyoruz. Tabiki aşılamaların önemi burada çok büyük. Dostlarımızı ziyaret edebilmemiz ise daha büyük bir mutluluk . Kahvehanelerde arkadaşlarımızla bir araya gelip sohbet edip, çay içip oyun oynayabiliyoruz. Tabi ki önlemimizi yine de alıyoruz. Maskemizi takıp mesafeye de dikkat ediyoruz. Bir süre daha böyle yaşamak zorundayız" dedi.