Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM 6-9 Temmuz 2021 aktüel liste bu hafta da dopdolu!

Yeni haftanın beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Katalog ürünleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmış olup indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; cam ankastre set, cam set üstü ocak, aspiratör, midi fırın gibi ürünler yer alırken öte yandan elektrik süpürgesi, 21 vites bisiklet gibi ürünlerde de büyük indirim olacak. İşte yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Temmuz 2021!

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri tüketicilerine büyük fırsatlar sağlıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; Türk kahvesi makinesi, mikser, ışıklı kettle, şişme yatak, plaj şemsiyesi gibi ürünler yer alırken aynı zamanda çocuk oyuncakları ve eşyaları ile tekstil ürünlerinde de indirim olacak. İşte BİM 6-9 Temmuz 2021 aktüel katalog.